Coronavirus, il monitoraggio dell’Iss. Scuole chiuse in Puglia – LIVE (Di sabato 20 febbraio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 14.10 – Scuole chiuse in Puglia Dal 22 al 5 marzo Scuole chiuse in Puglia per la ripresa dei contagi. Si ritorna, quindi, alla Dad. 10.55 – Coronavirus, tutta Italia in zona Arancione per contenere la diffusione delle varianti? 21.18 – Vaccini Covid, Pfizer può essere conservato tra i -25 e i -15 gradi Vaccino Coronavirus21.00 – Coronavirus, Nas indaga sui vaccini fai da te. Stop alla vendita delle U-Mask Roberto Speranza13.40 – Claudio Bisio positivo al Covid “Sono ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 14.10 –inDal 22 al 5 marzoinper la ripresa dei contagi. Si ritorna, quindi, alla Dad. 10.55 –, tutta Italia in zona Arancione per contenere la diffusione delle varianti? 21.18 – Vaccini Covid, Pfizer può essere conservato tra i -25 e i -15 gradi Vaccino21.00 –, Nas indaga sui vaccini fai da te. Stop alla vendita delle U-Mask Roberto Speranza13.40 – Claudio Bisio positivo al Covid “Sono ...

PerugiaToday : Coronavirus, indice Rt: il monitoraggio settimanale, i dati delle Regioni - AdolfoTasinato : @Agenzia_Ansa Ma quale anno! Il #coronavirus #COVID è dimostrato essere in Italia almeno da settembre 2019! Nessuno… - AdolfoTasinato : RT @AdolfoTasinato: @Agenzia_Ansa Ma quale anno! Il #coronavirus #COVID è dimostrato essere in Italia almeno da settembre 2019! Nessuno se… - AdolfoTasinato : @Agenzia_Ansa Ma quale anno! Il #coronavirus #COVID è dimostrato essere in Italia almeno da settembre 2019! Nessuno… - Euro_comunica : Conferenza stampa sull'analisi del monitoraggio regionale della Cabina di regia #zona #Salute #Eurocomunicazione… -