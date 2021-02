Coronavirus, il bollettino del 20 febbraio: 14.931 casi con 251 morti (Di sabato 20 febbraio 2021) Il bollettino di oggi, sabato 20 febbraio, per quanto riguarda l'emergenza Covid-19: 14.931 contagiati, 251 morti e 12.488 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. 3.408.682 le dosi di vaccino somministrate in totale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 febbraio 2021) Ildi oggi, sabato 20, per quanto riguarda l'emergenza Covid-19: 14.931 contagiati, 251e 12.488 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. 3.408.682 le dosi di vaccino somministrate in totale. L'articolo .

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - SkyTG24 : A #Napoli è stata scoperta una rara variante di SARS-CoV-2, di cui al momento non si conosce il potere di infezione… - iltirreno : Coronavirus, il bollettino regionale di sabato 20 febbraio - panibbi : RT @valy_s: #Covid19 In #Lazio diminuiscono ricoveri, terapie intensive e contagi.. ma non conta più il SSN.. Ora si chiudono comuni, con #… - gabriel49199065 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 febbraio: 14.931 nuovi casi e 251 morti -