Coronavirus, Giani: «La Toscana produrrà vaccini con i fondi europei» (Di sabato 20 febbraio 2021) E' quanto annunciato dal presidente Eugenio Giani stamani, 20 febbraio, durante la conferenza stampa convocata per presentare, insieme a Gian Maria Rossolini ordinario di Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi e l'assessore alla Sanità Simone Bezzini, i risultati dell'indagine sugli anticorpi prodotti dai vaccini sui soggetti già vaccinati L'articolo proviene da Firenze Post.

