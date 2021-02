Coronavirus | ecco CoviVac La Russia registra un terzo vaccino

(Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – Lanon si ferma e prosegue la sperimentazione dei vaccini anti-Covid. Dopo lo Sputnik V – ormai ampiamente utilizzato in diversi Paesi – e l’EpicVacCorona, hato il, laha il suoSi tratta di unche per il quale Centro Chumakov di San Pietroburgo ha ottenuto infatti l’approvazione delle autorità regolatorie russe. E’ quanto comunicato stamani dal primo ministro russo, Mikhail Mishustin. Le prime 120mila dosi del, stando sempre a quanto riferito da Mishustin, verranno distribuite ai cittadini a metà marzo. Si tratta di unvirionico intero. Ovvero, come precisa SputnikNews, è un preparato che utilizza virus indeboliti ...

Tra le specie in osservazione degli investigatori dell'Oms, in missione a Wuhan per individuare l'origine del, ci sono anche il coniglio e il tasso - furetto. Anche queste due specie sono tra quelle vendute come alimenti nel mercato cinese in cui sono emersi molti dei primi casi. Per il momento, ...cosa prevede di Mario Barbati 18 Febbraio 2021Cultura penalizzata dal Covid 19: gli assessori delle grandi città propongono un’alleanza con il Governo e azioni concrete a sostegno di tutti i comparti.Le mascherine U-Mask non potranno più essere vendute: la decisione è del ministero della Salute. Che cita «potenziali rischi per la salute» e definisce poco rigoroso il processo di certificazione ...