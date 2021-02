Coronavirus Calabria | oggi 218 nuovi casi | bollettino

(Di sabato 20 febbraio 2021) Sono 218 icontagi diin. Secondo ildi, 20 febbraio, si registrano altri 2 morti. Inadsono stati sottoposti a test 535.040 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 566.590. Le persone risultate positive alsono in tutto 36.416. I dati fanno registrare 15 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri) e 118 guariti/dimessi nelle ultime 24 ore. Iconfermatisono così suddivisi: Cosenza 79, Catanzaro 11, Crotone 15, Vibo Valentia 45, Reggio68. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regioneper comunicare la loro presenza sul ...

tempostretto : Un nuovo articolo: (Calabria. Coronavirus, sale leggermente il numero dei contagi. Il bollettino) è stato pubblicat… - Czinforma : - Strill_it : Coronavirus: in Calabria 218 nuovi positivi +68 su Reggio e provincia) - ACiavula : Coronavirus, in Calabria 218 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore - Ciavula: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Calabria

Per quanto riguarda la voce dei pazienti affetti daprovenienti da altra regione o stato, attualmente insi registrato 50 casi e sono in isolamento domiciliare. I casi chiusi ...Inad oggi sono stati sottoposti a test 535.040 soggetti per un totale di tamponi eseguiti ... Le persone risultate positive alsono 36.416 (+218 rispetto a ieri), quelle negative ...Covid-19. In Sicilia si registrano nelle ultime 24 ore 474 nuovi positivi su 23.307 tamponi processati e una incidenza che non raggiunge il 2,1% in attesa dell’avanzamento del piano vaccinale iniziato ...Sono 14.931 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della ...