Coronavirus Calabria | oggi 218 nuovi casi | bollettino

(Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) – Sono 218 icontagi diin. Secondo ildi, 20 febbraio, si registrano altri 2 morti. Inadsono stati sottoposti a test 535.040 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 566.590. Le persone risultate positive alsono in tutto 36.416. I dati fanno registrare 15 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri) e 118 guariti/dimessi nelle ultime 24 ore. Iconfermatisono così suddivisi: Cosenza 79, Catanzaro 11, Crotone 15, Vibo Valentia 45, Reggio68. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regioneper comunicare la loro presenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Calabria

- Reggio: CASI ATTIVI 1.742 (60 in reparto all'AO di Reggio; 13 in reparto al P. O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.663 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.394 (12.... e dall'altra evitare che le consultazioni elettorali possano costituire pericolo di diffusione del contagio da. 'Atto di alta democrazia'. 'Si tratterebbe, per la, di un atto ...Covid-19. In Sicilia si registrano nelle ultime 24 ore 474 nuovi ... Abruzzo 1.17 Basilicata 1.03 Calabria 0.76 Campania 1.16 E-R 1.06 FVG 0.8 Lazio 0.95 Liguria 1.08 Lombardia 0.95 Marche 0.91 Molise ...Sono 218 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria. Secondo il bollettino di oggi, 20 febbraio, si registrano altri 2 morti. In Calabria ad oggi sono ...