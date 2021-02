Coronavirus Basilicata | 91 nuovi casi e 2 morti | bollettino 20 febbraio

Leggi su sbircialanotizia

Sono 91 icontagi dainsecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri duea Nova Siri e Potenza, mentre i guariti sono stati 74. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.302 tamponi molecolari. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.329, di cui 3.246 in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi è stato di 352 persone. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 83: al San Carlo di Potenza 27 nel reparto di Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 9 in Medicina d'urgenza e 3 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 14 nel reparto di Malattie infettive, 6 in Pneumologia e 1 in Terapia intensiva.