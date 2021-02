Coronavirus | a un anno dalla diagnosi il paziente 1 si nega ai riflettori | «Voglio solo dimenticare»

(Di sabato 20 febbraio 2021) ITALIA ANSA/MOURAD BALTI TOUATI A sinistra Mattia Maestri, il primodiagnosticato come infetto dalA undi Covid, il1 si allontana daiRisale esattamente a unfa la primadiper unitaliano. Erano le 20 del 20 febbraio 2020. All’ospedale di Codogno arriva un uomo con sintomi simili a quelli di una polmonite. 38 anni, fisico robusto, sportivo. Si chiama Mattia Maestri. Le prime analisi non portano a niente. I sintomi si aggravano. La dottoressa Annalisa Manara straccia i protocolli e chiede di fare un tampone per il. In quei giorni era previstoper ...

ilpost : A Bergamo nessuno sapeva: una storia orale dei primi giorni dell'epidemia, raccontati dai cittadini, dai medici e d… - emenietti : dopo un anno passato a scrivere quasi esclusivamente di coronavirus, poter raccontare un'impresa come quella di… - lucasofri : A Bergamo nessuno sapeva - BellelliAlberto : ???? ???????? ???? ???? ?????????? ???????? ?????????? ???? ????????????, Un anno fa l'Italia conosceva il suo primo caso accertato di coronaviru… - rotaruchristina : RT @giornaleprociv: #Coronavirus, #Codogno un anno dopo. Il racconto dei volontari Cri ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anno

Così Mattia Maestri al Corriere della Sera, a undalle 20 del 20 febbraio 2020, quando all'ospedale di Codogno arriva l'esito del suo tampone positivo al. Il primo morto italiano da ...Sì, era unfa, e anche in questo caso sappiamo come è andata a finire. E poi le baruffe locali. Ilera alfine arrivato e noi, noi non avevamo niente da metterci.Un terzo vaccino contro il Covid-19 è stato registrato dal ministero della Salute russo: il CoviVac, realizzato dal Centro scientifico federale per la ricerca e lo sviluppo ...In Russia sono già state testate altre due cure contro il Coronavirus: Sputnik V e EpiVacCorona. Scopri tutti i dettagli ...