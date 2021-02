Conte: “Non sarà un derby nervoso, partita importante ma c’è un ottimo arbitro” (Di sabato 20 febbraio 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa della possibilità di vedere una partita nervosa domani: “No, assolutamente. sarà una partita in cui entrambe le squadre cercheranno di vincerla, è stato designato un ottimo arbitro e non vedo il motivo. Non ci dimentichiamo che è calcio, è una partita importante ma non vedo motivo per avere nervosismo o creare situazioni che possano nuocere alla squadra”. Foto: Instagram personale Conte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Antonio, allenatore dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa della possibilità di vedere unanervosa domani: “No, assolutamente.unain cui entrambe le squadre cercheranno di vincerla, è stato designato une non vedo il motivo. Non ci dimentichiamo che è calcio, è unama non vedo motivo per avere nervosismo o creare situazioni che possano nuocere alla squadra”. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La7tv : #ottoemezzo Marco #Travaglio: 'Il Governo Conte è caduto perché uno sfasciacarrozze col 2% lo ha buttato all'aria p… - La7tv : #ottoemezzo Marco #Travaglio: 'Il discorso di Draghi per metà era elogio del Conte 2, e l'altra metà uguale al disc… - NicolaPorro : Un anno fa, a Codogno, veniva scoperto il paziente 1. Non tutti ricordano però che quell’episodio era già la prova… - RItalia_N : Sgarbi scatenato: “Draghi fallirà come Conte, Speranza non capisce un ca***, mascherine operazione criminale” (Vide… - Alberto97454268 : RT @jacopo_iacoboni: Come cerco da tempo di spiegare, Di Battista (e quell’area) sono stati in assoluto i più vicini a Conte in tutti quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Non Milan - Inter, le chiavi tattiche del derby 2021 ... con lo stesso risultato (2 - 1), due confronti con andamenti diversi ma in cui la squadra di Conte ... La rimonta però non era riuscita e, pur tirando 18 volte e creando 3,1 xG, i nerazzurri avevano ...

Morte Bellugi, lutto social: Avevamo tutti sua figurina Conte e Marotta ma anche Pioli lo hanno ricordato alla vigilia del derby. Anche il presidente della ...per la zazzera In campo invece per altre doti Sportivitá coraggio e leggerezza di un tempo che non ...

Il 'bazooka' del governo Conte non ha risolto i problemi di liquidità delle Pmi AGI - Agenzia Italia Conte “Derby da vincere per campanilismo e classifica” APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “E’ un derby diverso rispetto al recente passato. Sono due squadre quasi appaiate in testa alla classifica ed è una bella soddisfazione per Milano avere questo tipo di pa ...

Inter, Conte: «Derby da vincere per la classifica. E che soddisfazione per Milano» Derby di Milano, atto terzo. L’Inter cercherà di volare a +4 e provare la sua prima fuga stagionale. «Una gara da vincere per la classifica», l’avvertimento del ...

... con lo stesso risultato (2 - 1), due confronti con andamenti diversi ma in cui la squadra di... La rimonta peròera riuscita e, pur tirando 18 volte e creando 3,1 xG, i nerazzurri avevano ...e Marotta ma anche Pioli lo hanno ricordato alla vigilia del derby. Anche il presidente della ...per la zazzera In campo invece per altre doti Sportivitá coraggio e leggerezza di un tempo che...APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “E’ un derby diverso rispetto al recente passato. Sono due squadre quasi appaiate in testa alla classifica ed è una bella soddisfazione per Milano avere questo tipo di pa ...Derby di Milano, atto terzo. L’Inter cercherà di volare a +4 e provare la sua prima fuga stagionale. «Una gara da vincere per la classifica», l’avvertimento del ...