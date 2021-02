Conte | ' Ho tre dubbi Lukaku a Sanremo? C' è da cantare domani a San Siro'

(Di sabato 20 febbraio 2021) Antoniosi tiene la battuta per il finale. Nel tentativo di aizzare il duello Ibra -, al tecnico dell'Inter viene chiesto se avrebbe dato l'ok a Romelu per andare al Festival, dove sarà ...

Linkiesta : #Casalino si lamenta su tutte le frequenze di essere discriminato in quanto «luogo del diverso», lui che è stato un… - matteosalvinimi : Non ci sono più Conte, Azzolina, Bonafede e Casalino, ma ci sono tre ministri della Lega che da oggi lavoreranno pe… - StefanoFeltri : Tre novità da Mario Draghi: - prima di tutto riferimento alle vittime da Covid - poi alle vittime della crisi so… - internewsit : Milan-Inter, da Vidal a Young: Conte ha ancora tre dubbi di formazione - - cmdotcom : #Inter, #Conte: 'Ho tre dubbi di formazione. #Lukaku a Sanremo? C'è da cantare domani a #SanSiro' #MilanInter… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte tre

Fanpage.it

"Lukaku a Sanremo? C'è da cantare domani a San Siro" replica. Che poi inquadra il derby scudetto a modo suo, con orgoglio ma senza cadere nelle trappole sull'euforia da primato appena raggiunto.Commenta per primo Alla vigilia del derby di campionato, il tecnico dell'Inter, Antonio, ha risposto alle domande dei giornalisti dalla consueta conferenza stampa da Appiano Gentile. ...ancora...Coppe e tifosi — L'Inter dovrebbe avere il vantaggio di avere riposato, mentre il Milan ha giocato giovedì in Europa League. Conte spiega: 'E' stata la prima settimana senza impegni, ma fino ad oggi a ...Il tecnico nerazzurro si prepara per il derby di Milano: "Bisogna cantare in campo…". Antonio Conte scalda i motori in vista del derby di Milano: "Sarà un derby diverso rispetto a quelli degli anni pa ...