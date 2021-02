Conte: “Dispiace veramente tanto per Bellugi. Eriksen titolare? E’ uno dei dubbi che mi porto dietro” (Di sabato 20 febbraio 2021) Antonio Conte ha aperto la conferenza stampa odierna rivolgendo un pensiero alla scomparsa di Mauro Bellugi: “Purtroppo mentre eravamo in campo ci è arrivata la notizia. Dispiace veramente tanto e ci uniamo al dolore della famiglia.Christian Eriksen può essere l’uomo derby? Non lo so, è tra i dubbi che mi porto dietro. Non ho deciso niente. Abbiamo visto dei miglioramenti, stiamo cercando, avendo il tempo, di lavorare. L’abbiamo fatto durante il periodo natalizio e lo faremo. Sicuramente ha fatto dei buoni progressi, ci è venuto incontro e questo è buono per tutti”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Antonioha aperto la conferenza stampa odierna rivolgendo un pensiero alla scomparsa di Mauro: “Purtroppo mentre eravamo in campo ci è arrivata la notizia.e ci uniamo al dolore della famiglia.Christianpuò essere l’uomo derby? Non lo so, è tra iche mi. Non ho deciso niente. Abbiamo visto dei miglioramenti, stiamo cercando, avendo il tempo, di lavorare. L’abbiamo fatto durante il periodo natalizio e lo faremo. Sicuramente ha fatto dei buoni progressi, ci è venuto incontro e questo è buono per tutti”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

