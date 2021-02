Conferenze Pre Derby Milan-Inter: le parole ci Pioli e Conte (Di sabato 20 febbraio 2021) Domenica 21 febbraio si giocherà il Derby Milan-Inter, una sfida da scudetto che terrà attaccati al teleschermo tifosi da tutto il mondo. Il Milan può giocare per il pareggio? “Le ultime due partite non sono state le migliori, ma non ci hanno tolto convinzioni e certezze. Ci hanno fatto capire ancora di più come approcciare alle gare. Saremo forti e più forti delle ultime due gare. Se approcci ad una partita che un pareggio ti può andar bene sei più vicino alla sconfitta che alla vittoria. Andremo in campo per vincere”. Prepartita Derby Milan-Inter Conferenza Pioli, Derby Milan-Inter Apertura di Pioli sulla scomparsa di Bellugi. “Abbiamo appena saputo della tragica ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 febbraio 2021) Domenica 21 febbraio si giocherà il, una sfida da scudetto che terrà attaccati al teleschermo tifosi da tutto il mondo. Ilpuò giocare per il pareggio? “Le ultime due partite non sono state le migliori, ma non ci hanno tolto convinzioni e certezze. Ci hanno fatto capire ancora di più come approcciare alle gare. Saremo forti e più forti delle ultime due gare. Se approcci ad una partita che un pareggio ti può andar bene sei più vicino alla sconfitta che alla vittoria. Andremo in campo per vincere”. PrepartitaConferenzaApertura disulla scomparsa di Bellugi. “Abbiamo appena saputo della tragica ...

