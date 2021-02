Conferenza stampa Conte | «Vincere per due motivi Su Eriksen dico che…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 febbraio 2021) Antonio, allenatore dell’Inter, parla alla vigilia della sfida in Serie A contro il Milan: ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Antonioparla alla vigilia della gara contro il Milan. Ecco le parole del tecnico nerazzurro. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU INTERNEWS24 BELLUGI – «Buon pomeriggio a tutti, purtroppo mentre eravamo in campo è arrivata la triste notizia della scomparsa di Mauro Bellugi. Dispiace veramente tanto e ci uniamo al dolore della famiglia». DERBY – «Un derby diverso rispetto a quelli degli anni passati proprio perché riguarda l’alta classifica. Parliamo di due squadre quasi appaiate in testa alla classifica. Penso sia una bella soddisfazione per Milano avere questo tipo di partite con questa posta in palio. Sappiamo benissimo che il derby devi vincerlo per un discorso di campanilismo e per ragioni ...