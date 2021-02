Condannati per mafia, avevano il Rdc con l'autocertificazione. 145 i casi (Di sabato 20 febbraio 2021) Una truffa di oltre un milione di euro. Capimafia, esattori del pizzo e trafficanti di droga, ora finiti in carcere, percepivano l'assegno di Stato riservato ai disoccupati meno abbienti Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 febbraio 2021) Una truffa di oltre un milione di euro. Capi, esattori del pizzo e trafficanti di droga, ora finiti in carcere, percepivano l'assegno di Stato riservato ai disoccupati meno abbienti

