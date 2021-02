Com’è possibile? Sono identici! E’ il papà della star della Tv italiana. Avete capito chi è? (Di sabato 20 febbraio 2021) La foto intera a fine articolo. La star della Tv italiana ha condiviso su Instagram uno scatto del suo passato molto intimo e raro: si tratta di una foto in cui appare, quando era molto giovane, insieme al padre che tiene in braccio il nipotino, dandogli il latte con un biberon. Lo scatto è un vero ritratto di famiglia da cui traspare tutto l’amore della conduttrice per due degli uomini più importanti della sua vita. “Mi manchi”, ha scritto, come dedica al padre Rodolfo scomparso nel 1996. Fra i due non sempre i rapporti Sono stati facili, la vita di entrambi è stata infatti segnata dal grande dolore della morte della madre, scomparsa per una malattia quando lei ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 febbraio 2021) La foto intera a fine articolo. LaTvha condiviso su Instagram uno scatto del suo passato molto intimo e raro: si tratta di una foto in cui appare, quando era molto giovane, insieme al padre che tiene in braccio il nipotino, dandogli il latte con un biberon. Lo scatto è un vero ritratto di famiglia da cui traspare tutto l’amoreconduttrice per due degli uomini più importantisua vita. “Mi manchi”, ha scritto, come dedica al padre Rodolfo scomparso nel 1996. Fra i due non sempre i rapportistati facili, la vita di entrambi è stata infatti segnata dal grande doloremortemadre, scomparsa per una malattia quando lei ...

antoclerici : E adesso chi gli ridara' carriera e vita? Com'e' possibile tutto questo? - chiaragribaudo : Da ieri circola il mio nome come possibile #sottosegretaria. Lo ripeto: non sono disponibile, e nessuno dovrebbe es… - lucianonobili : Contrasto alla corruzione, impegno per le PMI, lotta al giustizialismo, importanza fondamentale dello sport e del s… - mario_bontempo : RT @Gi71376847: Non mi pare che sia una brutta scelta, rispetto a quello che c era prima; scelta che è stata possibile perché Renzi ha fatt… - curlydaisyhere : vorrei capire com’è possibile che la mia tl sia intasata di GFVip nonostante io non segua letteralmente niente di ciò -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è possibile Viabilità, guerra sul senso unico Il Gazzettino