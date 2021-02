Colpo a Uber dai giudici inglesi "Gli autisti sono veri dipendenti"

uber_bingo : @ontherisingmoon Gli viene un colpo amo - Leseidimattinah : #Bayern sempre Uber Alles. #Upamecano sarà il difensore più forte al mondo per i prossimi 10 anni, è un colpo che v… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Uber

QN Motori

La Corte Suprema: "Hanno diritto a ferie, malattia e congedi pagati". Anche la Ue in pressing sul colosso Usa... il colosso di Jack Ma, oggi hanno finalmente messo a segno un importante, grazie al ... una cifra che ne fa la più grande quotazione al mondo per un'azienda tech dai tempi di. La valutazione ...Gli autisti di Uber nel Regno Unito devono essere considerati dipendenti a tutti gli effetti. Così ha deciso ieri mattina la Corte Suprema di Londra, in una sentenza che potrebbe fare scuola anche nel ...Gli autisti di Uber impiegati nel Regno Unito vanno considerati dipendenti, non collaboratori free lance. Lo ha stabilito oggi la Corte Suprema britannica.