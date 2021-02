Cittadella-Reggiana 0-3 | nessuna pietà al Tombolato

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 febbraio 2021) In questa 24esima giornata di Serie B il matchsi è concluso con il risultato di 0-3. La squadra di Venturato scala al 2° posto dietro al Venezia mentre lasale al 13°come si è svolta la partita? Primo tempo La partita inizia subito con il gol di Yao che porta subito in vantaggio la. Si ferma così la lunga astinenza da gol in trasferta per la: era a oltre 500 minuti dall’ultimo gol di Radrezza a Brescia. La partita continua molto combattuta ma priva di agonismo ma al 28’ Laribi segna e porta la squadra ospite al raddoppio: 0-2 . Una serie di sostituzioni e finisce il primo tempo con lain vantaggio di due reti Secondo tempo Il secondo tempo riprende con ...