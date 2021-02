Città invase di animali selvatici Ma gli animalisti vogliono abolire la caccia

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 20 febbraio 2021) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Fa discutere l'iniziativa di un gruppo di associazioniste che hanno iniziato a raccogliere le firme per il referendum abrogativo della legge che regola la. La rivolta deitori: "in sovranumero ovunque, la nostra attività è fondamentale" Un tratto di penna sulla legge che regola la gestione della fauna selvatica per mettere al bando la. È la proposta di 13 associazioniste che ha provocato una vera e propria levata di scudi. E non solo fra itori. La norma in questione, la 157 del 1992, da un lato tutela la fauna selvatica come "patrimonio indisponibile dello Stato" e dall’altro regola l’attività venatoria. Abrogarla, quindi, ...