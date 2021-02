Ciclismo | Chris Froome | “Sento di essere vicino al mio vecchio livello | sogno il quinto Tour”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Un anno fa, sotto il caldo torrido del deserto degli Emirati Arabi, unancora zoppicante dopo otto mesi di convalescenza, era tornato nel gruppo. Il campione inglese aveva faticato, chiudendo nell’anonimato di un 71° posto assoluto, ma quella brutta esperienza ovviamente non lo aveva spaventato. Il quattro volte vincitore delde France, che da quel momento ha anche divorziato dal Team Ineos, tornerà domenica con la Israel Start-Up Nation, proprio all’UAE(21-27 febbraio) che quest’anno si annuncia davvero ricco di partecipanti di prim’ordine. Ancora segnato dalla terribile caduta subita al Giro del Delfinato di due anni fa a Roanne (frattura del femore, dello sterno, del gomito, delle costole e di una vertebra),spera di riconquistare un ruolo di primo piano nella sua ...

... la stagione di alto livello del World Tour, la Serie A del, scatta domani con l'Uae Tour. ... Da guardare con curiosità anche l'esordio in maglia Israel diFroome: l'assalto al quinto ...Oltre appunto a Nibali, per la vittoria finale sono iscritti Tadej Pogacar , vincitore del Tour 2020, Adam Yates ,Froome , Rigoberto Uran , Alejando Valverde , Emanuel Buchmann , Sepp Kuss , ...Un anno fa, sotto il caldo torrido del deserto degli Emirati Arabi, un Chris Froome ancora zoppicante dopo otto mesi di convalescenza, era tornato nel gruppo. Il campione inglese aveva faticato, chiud ...Da domani a sabato 27 la corsa a tappe negli Emirati, prima prova del World Tour. Si parte con una tappa per i velocisti ...