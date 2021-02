“Ciao Darwin story” si ricomincia da marzo con Paolo Bonolis (video)

Leggi su 361magazine

(Di sabato 20 febbraio 2021) Torna su Canale 5 il meglio del fortunato varietà condotto dacon Luca Laurentitornerà sui teleschermi di Canale 5 la seconda settimana diin prima serata. Non è ancora chiaro se anticiperà L’Isola dei Famosi o se si collocherà in prima serata il venerdì sera, visto che su Raiuno il giovedì 11andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti 6”. Al momento Mediaset sta decidendo sul da farsi. Come spiega TvBlog, infatti, “Avanti un altro di sera, ovvero la propaggine di prima serata del celebre preserale della rete ammiraglia di casa Mediaset condotto danon partirà più venerdì 12come inizialmente prefissato, ma più avanti.” Al suo posto per riscaldare il pubblico, Mediaset ha ...