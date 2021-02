Chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, firmata l’ordinanza valida fino al 5 marzo (Di sabato 20 febbraio 2021) ORDINANZA valida fino AL 5 marzo. Con la nuova ordinanza regionale sulla scuola che sarà pubblicata a breve «abbiamo eliminato l'opzione» della frequenza in presenza a scelta e «stiamo limitando al massimo la didattica in presenza per dare la possibilità a tutto il personale scolastico di vaccinarsi e ritornare a fare didattica in presenza più in sicurezza. Quindi stiamo parlando di portare la didattica digitale integrata (Ddi) al 100%». Lo ha spiegato l'assessore alla Salute della Regione, Pier Luigi Lopalco, a margine dell'avvio della campagna vaccinale degli operatori scolastici. L'ordinanza varrà fino al 5 marzo, quando ci sarà il nuovo Dpcm. Entrerà in vigore lunedì 22 febbraio e sarà valida fino a venerdì 5 marzo l'ordinanza anticipata ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 febbraio 2021) ORDINANZAAL 5. Con la nuova ordinanza regionale sulla scuola che sarà pubblicata a breve «abbiamo eliminato l'opzione» della frequenza in presenza a scelta e «stiamo limitando al massimo la didattica in presenza per dare la possibilità a tutto il personale scolastico di vaccinarsi e ritornare a fare didattica in presenza più in sicurezza. Quindi stiamo parlando di portare la didattica digitale integrata (Ddi) al 100%». Lo ha spiegato l'assessore alla Salute della Regione, Pier Luigi Lopalco, a margine dell'avvio della campagna vaccinale degli operatori scolastici. L'ordinanza varràal 5, quando ci sarà il nuovo Dpcm. Entrerà in vigore lunedì 22 febbraio e saràa venerdì 5l'ordinanza anticipata ...

