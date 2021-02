Chi trova un amico trova un tesoro: il personaggio realmente esistito che ha ispirato il film (Di sabato 20 febbraio 2021) Un personaggio di Chi trova un amico trova un tesoro trae ispirazione dalla vita di Hiroo Onoda, ex ufficiale dell'intelligence giapponese. Il personaggio di Kamasuka, presente in Chi trova un amico trova un tesoro, è ispirato alla figura di Hiroo Onoda, ex ufficiale dell'intelligence giapponese che continuò a combattere sull'isola filippina di Lubang nonostante la resa del Giappone nella seconda guerra mondiale. Grazie all'intervento di un suo ex-comandante i soldati giapponesi riuscirono a convincere Onoda a deporre le armi e ad arrendersi, dopo una lunghissima trattativa durata ore. L'ex ufficiale dell'intelligence rimase stordito ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 febbraio 2021) Undi Chiununtrae ispirazione dalla vita di Hiroo Onoda, ex ufficiale dell'intelligence giapponese. Ildi Kamasuka, presente in Chiunun, èalla figura di Hiroo Onoda, ex ufficiale dell'intelligence giapponese che continuò a combattere sull'isola filippina di Lubang nonostante la resa del Giappone nella seconda guerra mondiale. Grazie all'intervento di un suo ex-comandante i soldati giapponesi riuscirono a convincere Onoda a deporre le armi e ad arrendersi, dopo una lunghissima trattativa durata ore. L'ex ufficiale dell'intelligence rimase stordito ...

rtl1025 : ?? A causa del progressivo aumento di persone sul #lungomare di #Napoli è stato transennato il marciapiede che da pi… - Blowjoint : Eh, ma @sole24ore e chi ci scrive non sa che cosa sia la sativa. (o la droga: - sara_lu : Vai, c'è 'Chi trova un amico trova un tesoro' su Rete 4! #chitrovaunamicotrovauntesoro - Paola39591424 : @padremarcosj Per la conversione, per chi segue strade sbagliate , per chi non trova pace ?? Grazie - bearbops : Smettiamola di giustificare chi lavora in nero perché “il lavoro non si trova”, ma non diciamo cazzate dai #cepostaperte -