Chi ha costruito la Luna Rossa? Il monoscafo più veloce al mondo

(Di sabato 20 febbraio 2021) La primafu varata nel 1999 e da allora sono state costruite altre imbarcazioni col medesimo nome, conformi a diverse classi veliche, le più importanti delle quali hanno partecipato ad edizioni della Louis Vuitton Cup e dell’America’s Cup. La prima partecipazione italiana alle selezioni per l’America’s Cup avvenne nel 1983 alla vigilia della svolta epocale per il trofeo sportivo più antico del. Gianni Agnelli e il principe Karim Aga Khan IV per lo Yacht Club Costa Smeralda furono i principali finanziatori di Azzurra. A Newport negli USA, nelle selezioni che per la prima volta presero il nome di Louis Vuitton Cup, Azzurra si affermò fino a raggiungere le semifinali. In quella edizione la Coppa per la prima volta in 132 anni fu conquistata da uno sfidante, Australia II e portata Down Under. Il nome scelto per ...