Chi ha contratto il virus dovrebbe ricevere una sola dose di vaccino (Di sabato 20 febbraio 2021) “Penso che vi sia una motivazione molto forte per cui le persone che sono state precedentemente infettate da Covid dovrebbero ricevere il vaccino”, ha detto Jennifer Gommerman, immunologa dell’Università di Toronto che non è stata coinvolta nella nuova ricerca. La risposta immunitaria di una persona a un’infezione naturale è molto variabile. La maggior parte delle persone produce abbondanti quantità di anticorpi che persistono per molti mesi. Ma alcune persone che avevano sintomi lievi o nessun sintomo di Covid-19 producono pochi anticorpi, che scendono rapidamente a livelli non rilevabili. L’ultimo studio, che non è stato ancora pubblicato su una rivista scientifica, ha analizzato campioni di sangue di persone che hanno avuto Covid-19. I risultati hanno suggerito che il loro sistema immunitario avrebbe difficoltà a difendersi ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 20 febbraio 2021) “Penso che vi sia una motivazione molto forte per cui le persone che sono state precedentemente infettate da Covidroil”, ha detto Jennifer Gommerman, immunologa dell’Università di Toronto che non è stata coinvolta nella nuova ricerca. La risposta immunitaria di una persona a un’infezione naturale è molto variabile. La maggior parte delle persone produce abbondanti quantità di anticorpi che persistono per molti mesi. Ma alcune persone che avevano sintomi lievi o nessun sintomo di Covid-19 producono pochi anticorpi, che scendono rapidamente a livelli non rilevabili. L’ultimo studio, che non è stato ancora pubblicato su una rivista scientifica, ha analizzato campioni di sangue di persone che hanno avuto Covid-19. I risultati hanno suggerito che il loro sistema immunitario avrebbe difficoltà a difendersi ...

Giacomo64994515 : @juvemyheart @miciogattomicio @forumJuventus @juventusfc Sul l'essere trattato male... chi allena sa benissimo che… - KSport24 : @cmdotcom Ogni sconfitta della Juve esce sta notizia.. basta, siete noiosi. Ronaldo rispetterà il contratto e basta… - LucaPanofsky : RT @SonSempreIoEh: ditemi una cosa buona che ha fatto il governo conte 2. una sola. il blocco dei licenziamenti? non c'è stato alcun blocco… - SonSempreIoEh : ditemi una cosa buona che ha fatto il governo conte 2. una sola. il blocco dei licenziamenti? non c'è stato alcun b… - Alice_2507 : RT @RespectxAcmilan: Non mi importa se stai passando una stagione tra alti e bassi, non mi importa se quella fascia pesa oltre misura, hai… -