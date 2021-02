Chi è Random Sanremo 2021: Biografia, Età, Fidanzata e Nuovo Singolo (Di sabato 20 febbraio 2021) Random, all’anagrafe Emanuele Caso, è un cantante e rapper italiano, concorrente di Sanremo 2021 sezione BIG. Ha partecipato al programma Amici Speciali 2020. Diversamente dagli altri concorrenti, Random non proviene da altri talent ma è stato scelto perché ha un grande seguito, soprattutto tra i giovanissimi. Chi è Random? Nome d’arte: Random Vero Nome: Emanuele Caso Data di nascita: 26 aprile 2001 Età: 19 anni Segno zodiacale: Toro Professione: Cantante Rap Luogo di nascita: Massa di Somma (NA) Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Il rapper ha diversi tatuaggi: la scritta “fuck” sul dito indice, il segno della Nike sulla mano, una chitarra stilizzata appena sotto al polso Profilo Instagram ufficiale: @Random solo Seguici sul nostro ... Leggi su chiecosa (Di sabato 20 febbraio 2021), all’anagrafe Emanuele Caso, è un cantante e rapper italiano, concorrente disezione BIG. Ha partecipato al programma Amici Speciali 2020. Diversamente dagli altri concorrenti,non proviene da altri talent ma è stato scelto perché ha un grande seguito, soprattutto tra i giovanissimi. Chi è? Nome d’arte:Vero Nome: Emanuele Caso Data di nascita: 26 aprile 2001 Età: 19 anni Segno zodiacale: Toro Professione: Cantante Rap Luogo di nascita: Massa di Somma (NA) Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Il rapper ha diversi tatuaggi: la scritta “fuck” sul dito indice, il segno della Nike sulla mano, una chitarra stilizzata appena sotto al polso Profilo Instagram ufficiale: @solo Seguici sul nostro ...

