Chi è Anna Pettinelli? Età, figlia, marito e Instagram (Di sabato 20 febbraio 2021) Conosciamo meglio Anna Pettinelli, speaker di RDS: l'età, l'altezza, Amici, la figlia, il marito, i tatuaggi, Temptation Island Vip 2019 e dove seguirla su Instagram. Chi è Anna Pettinelli Nome e Cognome: Anna PettinelliData di nascita: 28 Gennaio 1957Luogo di Nascita: LivornoEtà: 63 anniAltezza: 1 metro e 63 centimetriPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: Speaker radiofonica, conduttrice televisiva e giudicemarito: Stefano MacchiFigli: L'articolo proviene da Novella 2000.

