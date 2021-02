Chelsea Clinton e Jenna Bush investono nella Washington Spirit

(Di sabato 20 febbraio 2021), le figlie di Bille George W., hanno deciso di investire insieme, la squadra di calcio femminile della capitale USA. Le due ex First Daughters rappresentano davvero il simbolo del legame bipartisan. Entrambe sono cresciute alla Casa Bianca e, a dispetto delle differenze politiche dei genitori, sono buone amiche da anni, sempre pronte a sostenersi.entrano nel mondo del calcio femminile? Dopo la tennista Serena Williams e l’attrice Eva Longoria, azioniste della squadra del Los Angeles City, la tennista Naomi Osaka, cha ha acquistato il North Carolina Courage, nel ...

Infatti(che a 'soccer' giocava ai tempi del college) e Jenna Bush Hager, rispettivamente figlie di Bille George W. Bush, hanno deciso di investire insieme nel Washington ...Le figlie dei due ex presidenti americani hanno deciso di investire nella Washington ...Le due ex First daughters Chelsea Clinton e Jenna Bush hanno decisio di investire nella Washington Spirt, la squadra di calcio femminile.In settimana infatti è apparsa la notizia che Assia Grazioli Venier ha acquistato una quota dei Washington Spirit, squadra della NWSL il campionato USA femminile.