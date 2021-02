“Che bomba…” Stefano De Martino tenta il colpaccio con la bellissima showgirl italiana che stava con un calciatore. Di chi si sta parlando (Di sabato 20 febbraio 2021) Da quando non stanno più assieme Stefano De Martino e Belen Rodriguez non si fa altro che parlare dei loro flirt, veri presunti che siano. Ma mentre la bella showgirl argentina ormai ha trovato il suo equilibrio e un nuovo amore, Antonino Spinalbese, dal quale aspetta anche un figlio, sul ballerino si chiacchiera ancora molto, e tanti sono i nomi che gli sono stati accostati nei mesi, dalla modella MariaCarla Boscono, che pareva convivesse con lui, alla simpatica Alessia Marcuzzi, la quale ha ovviamente smentito categoricamente. Solo gossip Alessia, felicemente sposata, raggiunta dai microfoni del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha dichiarato in merito all’assurdo gossip che si era creato: Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 20 febbraio 2021) Da quando non stanno più assiemeDee Belen Rodriguez non si fa altro che parlare dei loro flirt, veri presunti che siano. Ma mentre la bellaargentina ormai ha trovato il suo equilibrio e un nuovo amore, Antonino Spinalbese, dal quale aspetta anche un figlio, sul ballerino si chiacchiera ancora molto, e tanti sono i nomi che gli sono stati accostati nei mesi, dalla modella MariaCarla Boscono, che pareva convivesse con lui, alla simpatica Alessia Marcuzzi, la quale ha ovviamente smentito categoricamente. Solo gossip Alessia, felicemente sposata, raggiunta dai microfoni del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha dichiarato in merito all’assurdo gossip che si era creato: Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente ...

Claudio74814597 : @Moonlightshad1 Ma il bomba è una persona normale? Afferma una cosa per poi smentirla un attimo dopo. È inaffidabil… - Stefan0514 : RT @AvantiLaura: Esattamente un anno fa eravamo ancora tranquillamente immersi nelle nostre vite senza immaginare che una bomba sarebbe esp… - Cristina23cc : @LazzaroFantasia La loro complicità ha reso tutto più bello e più vero. Brillano per il bene che si vogliono ed anc… - stillers1971 : @fabbricainter @alibi2000 Qui ritorniamo a bomba sul concetto che espresse Conte in estate sugl’attacchi continui e… - Michele2125 : @rosso_Reb Si può dire è uno che ha lanciato una bomba nella piazza della democrazia? -