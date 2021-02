C’è Posta per te, ospiti e anticipazioni di oggi 20 febbraio (Di sabato 20 febbraio 2021) oggi 20 febbraio a partire dalle 21:25 su Canale 5, nuovo appuntamento con C’è Posta per te, il people show di Maria De Filippi giunto ormai alla 21esima edizione. Come da tradizione, anche nella puntata di questa sera interverranno due ospiti d’eccezione pronti a regalare un sorriso al destinatario della Posta. Vediamo di seguito quali saranno le sorprese che Maria De Filippi ha in serbo per noi. C’è Posta per te, De Martino e Renato Zero ospiti del 20 febbraio C’è Posta per te è giunto al settimo appuntamento stagionale. In prima serata su Canale 5, Maria De Filippi ci intratterrà ancora una volta con storie di drammi familiari, di tradimenti, ricongiunzioni o semplicemente con dei regali che il mittente della Posta ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 20 febbraio 2021)20a partire dalle 21:25 su Canale 5, nuovo appuntamento con C’èper te, il people show di Maria De Filippi giunto ormai alla 21esima edizione. Come da tradizione, anche nella puntata di questa sera interverranno dued’eccezione pronti a regalare un sorriso al destinatario della. Vediamo di seguito quali saranno le sorprese che Maria De Filippi ha in serbo per noi. C’èper te, De Martino e Renato Zerodel 20C’èper te è giunto al settimo appuntamento stagionale. In prima serata su Canale 5, Maria De Filippi ci intratterrà ancora una volta con storie di drammi familiari, di tradimenti, ricongiunzioni o semplicemente con dei regali che il mittente della...

tuttopuntotv : C’è Posta per te, ospiti e anticipazioni di oggi 20 febbraio #cepostaperte - xitsfraaa : oggi c’è posta per teee - imaweirdoxo : c'è qualcosa di peggio delle app della posta? è da stamattina che ci combatto e non mi fa più entrare su postepay, che rottura di coglioni - talmartgaia1 : OOOOOOOOOOOO OGGI C'È C'È POSTA PER TE me ne ero scordata....sprry Queen Mary #cepostaperte #MariaDeFilippi - micricosmo : MA VI PARE CHE METTETE “NON AVERE PAURA” NELLA PUBBLICITÀ DI C’È POSTA PER TE #amici20 -