C'è posta per te: la storia di Andrea e Arianna (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel corso dell'ultima puntata di C'è posta per te, in onda sabato 20 febbraio 2021, è andata in scena la storia di Andrea e Arianna. E' stato lui a chiamare il programma di Maria De Filippi per cercare di farsi perdonare i tanti tradimenti fatti alla sua fidanzata. C'è posta per te: Andrea e Arianna Andrea ha chiesto l'aiuto di C'è posta per te farsi perdonare dalla fidanzata Arianna. Dopo una convivenza di un anno e mezzo, la giovane ha fatto le valigie perché ha scoperto l'ennesimo sgambetto del suo uomo. Nello specifico, Arianna ha beccato alcune chat che Andrea aveva con un'altra ragazza. Non è la prima volta che il giovane si lascia andare a questi 'colpi' di testa, ma soltanto ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel corso dell'ultima puntata di C'èper te, in onda sabato 20 febbraio 2021, è andata in scena ladi. E' stato lui a chiamare il programma di Maria De Filippi per cercare di farsi perdonare i tanti tradimenti fatti alla sua fidanzata. C'èper te:ha chiesto l'aiuto di C'èper te farsi perdonare dalla fidanzata. Dopo una convivenza di un anno e mezzo, la giovane ha fatto le valigie perché ha scoperto l'ennesimo sgambetto del suo uomo. Nello specifico,ha beccato alcune chat cheaveva con un'altra ragazza. Non è la prima volta che il giovane si lascia andare a questi 'colpi' di testa, ma soltanto ...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - QuiMediaset_it : A @CePostaPerTeOff tra gli ospiti di #MariaDeFilippi @renatozer0 e #stefanodemartino - noemixmalik : @lilpiadina_ vai a vedere c'è posta per te?? - unlovablayn : @drumminitagliat Ok, allora scusa ma non sapevo che ci fosse un cantante con questo nome. Comunque ci sta un tizio… - flevrbts : non me ne frega niente di c’è posta per te sorella perché devo stare con le cuffie abbassa il volume -