C’è Posta per Te: il nome del paese scandalizza il pubblico (Di domenica 21 febbraio 2021) Si scatena il web durante , l’inviato era a Sesso, frazione di Reggio Emilia. (screenshot video)Il postino di C’è Posta per Te ha una consegna molto particolare da fare: la storia è di quelle classiche del programma condotto da Maria De Filippi. Insomma, dietro al servizio mandato in onda c’è il solito tentativo di riconciliazione, ma quel che stavolta va “storto” è che i telespettatori del programma vanno fuori di testa per il nome del paese dove si è recato in missione il solito postino. Leggi anche –> C’è Posta per Te, Federica Pellegrini: “E’ stata paura vera”, la confessione L’inviato di C’è Posta per te a Sesso e il web si scatena Davvero basta pochissimo per scatenare il web: anche solo mandare l’inviato – altrimenti detto postino – di una delle trasmissioni più seguite della ... Leggi su ck12 (Di domenica 21 febbraio 2021) Si scatena il web durante , l’inviato era a Sesso, frazione di Reggio Emilia. (screenshot video)Il postino di C’èper Te ha una consegna molto particolare da fare: la storia è di quelle classiche del programma condotto da Maria De Filippi. Insomma, dietro al servizio mandato in onda c’è il solito tentativo di riconciliazione, ma quel che stavolta va “storto” è che i telespettatori del programma vanno fuori di testa per ildeldove si è recato in missione il solito postino. Leggi anche –> C’èper Te, Federica Pellegrini: “E’ stata paura vera”, la confessione L’inviato di C’èper te a Sesso e il web si scatena Davvero basta pochissimo per scatenare il web: anche solo mandare l’inviato – altrimenti detto postino – di una delle trasmissioni più seguite della ...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - QuiMediaset_it : A @CePostaPerTeOff tra gli ospiti di #MariaDeFilippi @renatozer0 e #stefanodemartino - JamieJonessss : @rosyb98 Ho raggiunto l'obiettivo di una vera puntata di C'è posta per te ?? - iloveEndeavor : Quando vedo certe storie a C'è Posta Per Te mi rendo conto di essere davvero fortunata ad avere il mio fidanzato ???????? - infoitcultura : Tutti contro Maria Siponta di C’è posta per te, insultata su Facebook: “Sei una vipera” -