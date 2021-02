C’è già l’accredito del cashback di dicembre da Consap Concessionaria

Leggi su optimagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021)deldicomincia ad essere disponibile per un certo numero di cittadini italiani. Chi ha partecipato al primo periodo della campagna per la limitazione dell’utilizzo del contante valido fino al 31sta cominciando a ricevere il bonifico del rimborso sul suo conto. L’operazione, in realtà, avviene un po’ prima del previsto, con sommo piacere degli interessati. Da tempo è stato reso noto chedeldisarebbe arrivato per tutti entro il prossimo 1 marzo. In molti non avevano sperato in un anticipo della disponibilità della somma guadagnata, eppure le buone notizie sono giunte proprio nelle ultime ore. Come segnalato anche sul profilo Twitter dell’app IO da parte di diversi utenti, sono già visualizzabili ...