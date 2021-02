Caterina Balivo e il suo look stile rock firmato John Richmond (Di sabato 20 febbraio 2021) Caterina Balivo ha indossato un abito John Richmond dal gusto particolarmente rock, ma con uno sguardo al secolo scorso Caterina Balivo, nel corso della semifinale de Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci e dove è membro della giuria insieme a Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Costantino della Gherardesca, ha sfoggiato un look da diva degli anni ’20 del secolo scorso. Un abito, firmato da John Richmond, in stile charleston nero, ma con un tono particolarmente rock, le cui frange luccicanti davano alla presentatrice un tocco di luminosità. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2021/02/Balivo-2.mp4 Al polso un ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 febbraio 2021)ha indossato un abitodal gusto particolarmente, ma con uno sguardo al secolo scorso, nel corso della semifinale de Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci e dove è membro della giuria insieme a Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Costantino della Gherardesca, ha sfoggiato unda diva degli anni ’20 del secolo scorso. Un abito,da, incharleston nero, ma con un tono particolarmente, le cui frange luccicanti davano alla presentatrice un tocco di luminosità. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2021/02/-2.mp4 Al polso un ...

dea_channel : buongiorno a tutti quelli che non sono riusciti a prender sonno dopo aver ammirato la sbalorditiva bellezza sfodera… - tizianosmile1 : RT @sonolaferaz: CATERINA BALIVO CHE NON CONOSCE LORENZO BRANCHETTI AKA MILO COTOGNO SHAME ON YOU. #IlCantanteMascherato - MarkRed80149545 : RT @dea_channel: la divina Caterina Balivo @caterinabalivo una delle dee piu belle delle penisola italica????????????????????? a????????????????????? https://t… - zazoomblog : Caterina Balivo e Flavio Insinna: tensione a Il Cantante Mascherato - #Caterina #Balivo #Flavio #Insinna: - zazoomblog : Caterina Balivo accusa Flavio Insinna in diretta: “Mi ha derubata” - #Caterina #Balivo #accusa #Flavio -