Catania-Bari | un big match senza molti titolari

Leggi su itasportpress

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ilvuole riscattarsi subito dopo il ko di mercoledì scorso a Terni e alla vigilia delcon il, il tecnico Raffaele ha detto in sala stampa cosa dovrà fare la squadra per avere la meglio dei pugliesi. Sul fronte convocati sono tante le defezioni in casama non se la passa meglio neanche il.I CONVOCATI DI RAFFAELERaffaele ha convocato 23 giocatori per la sfida al, in programma domenica 21 febbraio alle 15.00 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la ventiseiesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Indisponibili Martinez, Piccolo e Zanchi, quest'ultimo si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare e pertanto non sarà a disposizione per un mese. Prima convocazione per il neo-rossazzurro ...