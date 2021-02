Casertana-Avellino, le probabili formazioni (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ caccia al decimo risultato utile di fila per l’Avellino. La truppa di Piero Braglia affronta, alle 20.30, al “Pinto”, la Casertana. All’appuntamento in Terra Lavoro la formazione irpina ci arriva al gran completo, fatta eccezione, per i lungodegenti Errico e Laezza. Rispetto alla formazione scesa in campo contro il Foggia, nel turno infrasettimanale, qualche novità è attesa a centrocampo e in avanti. Davanti a Forte conferma per Silvestri, Miceli e Illanes. Reparto inviolato nelle ultime tre gare di campionato. Nessuno stravolgimenti sugli esterni del 3-5-2 con Ciancio a destra e Tito sul versante opposto. A centrocampo, De Francesco e Adamo, lasceranno il posto ad Aloi e D’Angelo. Reparto che si completerà con la conferma di Carriero. In avanti conferma per Fella, mattatore con il Foggia, che ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ caccia al decimo risultato utile di fila per l’. La truppa di Piero Braglia affronta, alle 20.30, al “Pinto”, la. All’appuntamento in Terra Lavoro la formazione irpina ci arriva al gran completo, fatta eccezione, per i lungodegenti Errico e Laezza. Rispetto alla formazione scesa in campo contro il Foggia, nel turno infrasettimanale, qualche novità è attesa a centrocampo e in avanti. Davanti a Forte conferma per Silvestri, Miceli e Illanes. Reparto inviolato nelle ultime tre gare di campionato. Nessuno stravolgimenti sugli esterni del 3-5-2 con Ciancio a destra e Tito sul versante opposto. A centrocampo, De Francesco e Adamo, lasceranno il posto ad Aloi e D’Angelo. Reparto che si completerà con la conferma di Carriero. In avanti conferma per Fella, mattatore con il Foggia, che ...

