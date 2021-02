Caserta, gli effetti della zona arancione: chiusa al pubblico la Reggia (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, in virtù dell’ordinanza del Ministro della Salute del 19 febbraio 2021 che istituisce la zona arancione per il territorio della Regione Campania, la Reggia di Caserta, museo del Mibact, chiude al pubblico. “Gli sforzi fatti per riuscire ad assicurare la fruizione del nostro splendido complesso in piena sicurezza del personale e del pubblico, deve purtroppo confrontarsi con le misure di prevenzione generali imposte – afferma il direttore generale Tiziana Maffei – Ci auguriamo che vi possano essere le condizioni per valutare la possibilità che i luoghi della cultura siano un’opportunità per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, in virtù dell’ordinanza del MinistroSalute del 19 febbraio 2021 che istituisce laper il territorioRegione Campania, ladi, museo del Mibact, chiude al. “Gli sforzi fatti per riuscire ad assicurare la fruizione del nostro splendido complesso in piena sicurezza del personale e del, deve purtroppo confrontarsi con le misure di prevenzione generali imposte – afferma il direttore generale Tiziana Maffei – Ci auguriamo che vi possano essere le condizioni per valutare la possibilità che i luoghicultura siano un’opportunità per ...

