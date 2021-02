Caro Beppe Grillo, altro che marziani! (Di sabato 20 febbraio 2021) In questi giorni Beppe Grillo, riferendosi al voto di fiducia al Governo Draghi, ha detto che non siamo più “marziani”, quasi a voler riportare alla memoria l’immagine di un MoVimento 5stelle le cui battaglie e le cui istanze volavano troppo alto rispetto alla “dura realtà” che volevamo migliorare e con cui ci siamo dovuti confrontare anche in seguito alla crisi di Governo. Beh, vedi Caro Beppe, secondo me la prospettiva va capovolta. E’ esattamente l’opposto. In tutti questi anni, quando abbiamo lottato insieme per il taglio dei privilegi della politica, contro la corruzione, per il reddito di cittadinanza, io non mi sono mai sentita una “marziana”. Ero, e sono, convinta che la maggior parte di questo Paese è costituito da persone perbene, che nella loro vita personale e professionale si comportano in maniera ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) In questi giorni, riferendosi al voto di fiducia al Governo Draghi, ha detto che non siamo più “marziani”, quasi a voler riportare alla memoria l’immagine di un MoVimento 5stelle le cui battaglie e le cui istanze volavano troppo alto rispetto alla “dura realtà” che volevamo migliorare e con cui ci siamo dovuti confrontare anche in seguito alla crisi di Governo. Beh, vedi, secondo me la prospettiva va capovolta. E’ esattamente l’opposto. In tutti questi anni, quando abbiamo lottato insieme per il taglio dei privilegi della politica, contro la corruzione, per il reddito di cittadinanza, io non mi sono mai sentita una “marziana”. Ero, e sono, convinta che la maggior parte di questo Paese è costituito da persone perbene, che nella loro vita personale e professionale si comportano in maniera ...

