“Carne sintetica”. Bill Gates e l’eco-business, ora ci dice anche cosa dobbiamo mangiare (Di sabato 20 febbraio 2021) Bill Gates continua a investire – tra le altre cose, come ad esempio i vaccini – sull’eco-business. E ora lancia un nuovo mantra: propinarci la Carne sintetica al posto di quella vera. Secondo il miliardario, “i Paesi ricchi nel mondo dovrebbero mangiare solo Carne di manzo sintetica per combattere la crisi climatica”. In un’intervista alla rivista MIT Technology Review, Bill Gates si dice convinto che il tema delle emissioni di Co2 provenienti dal settore agricolo, in particolare dal bestiame, sia uno dei fronti più critici nella lotta al cambiamento climatico.



