Carenza di personale al Consolato svizzero

(Di sabato 20 febbraio 2021) La perfetta Svizzera non sempre è all’altezza della bontà dei suoi storici meccanismi dell’orologeria ma le mancanze sono presenti solo comedidiplomatico . Il periodo che stiamo vivendo ormai da un anno, ha imposto moltissime restrizioni, rendendo piu’ evidente, tra l’altro, il problema delladipresso ildi Zurigo e di fatto bloccando qualsiasi tipo di iniziativa ed innovazione. Di questo ed altro ancora si è parlato con il Console Generale di Zurigo, dottor Gabriele Altana, in una intervista a cura di Paula Fuso ove tra l’altro si evidenzia la domanda su ciò che il covid ha bloccato nelle azioni consolari: “Per il momento non ho riscontrato situazioni su cui si possa intervenire in modo risolutivo con le risorse a disposizione – né mi sembra che, ...

Calab_Magnifica : Giustizia, carenza di personale nei distretti di Catanzaro: l’allarme Fp Cgil - Strill_it : Giustizia. Carenza di personale nei distretti di Catanzaro. L’allarme Fp Cgil - clikservernet : Giustizia, la Fp Cgil denuncia carenza di personale nei distretti di Catanzaro e Reggio Calabria - Noovyis : (Giustizia, la Fp Cgil denuncia carenza di personale nei distretti di Catanzaro e Reggio Calabria) Playhitmusic - - Czinforma : -

Ultime Notizie dalla rete : Carenza personale

PisaToday

... per "conoscere e sapere quali siano state le richieste del distretto presso il Ministero per far fronte alla grave e cronicadi, in ordine alla quale più volte la scrivente ...Copyright © 2010 - 2021 - Testata Associata Anso Informa s.r.l. Tel. +39 0961.878164 - Fax +39 0961.027178 - redazione@catanzaroinforma.it Registrato presso Tribunale Civile di Catanzaro N° 156 del 19/...La perfetta Svizzera non sempre è all’altezza della bontà dei suoi storici meccanismi dell’orologeria ma le mancanze sono presenti solo come carenza di personale diplomatico . Il periodo che stiamo vi ...Cava de’Tirreni. “Si sono scoperte le carte sull’Ospedale di Cava, ormai il presidio metelliano da terra promessa è diventata struttura dimenticata, […] ...