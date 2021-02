Can Yaman e Diletta Leotta, cosa non quadra nella foto col cavallo bianco (Di sabato 20 febbraio 2021) Una delle storie d’amore più pazzesche di questo 2021 è quella nata tra Can Yaman e Diletta Leotta. Nessuno si sarebbe mai aspettato che l’attore turco e la meravigliosa giornalista di Dazn potessero conoscersi e iniziare una relazione sentimentale. Da diversi giorni i due sono protagonisti di alcune immagini postate sui rispettivi profili Instagram, che testimoniano l’incremento del loro amore. Eppure non tutti credono ai sentimenti, infatti c’è chi è decisamente più malizioso. Alcuni utenti ritengono che la loro liaison sia nata esclusivamente per motivi pubblicitari, dunque si starebbero solamente mettendo in mostra, ma nei fatti non sarebbero una coppia. E ad aumentare i dubbi ci ha pensato l’ultima foto pubblicata da Can Yaman, che ritrae i due in compagnia di un cavallo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Una delle storie d’amore più pazzesche di questo 2021 è quella nata tra Can. Nessuno si sarebbe mai aspettato che l’attore turco e la meravigliosa giornalista di Dazn potessero conoscersi e iniziare una relazione sentimentale. Da diversi giorni i due sono protagonisti di alcune immagini postate sui rispettivi profili Instagram, che testimoniano l’incremento del loro amore. Eppure non tutti credono ai sentimenti, infatti c’è chi è decisamente più malizioso. Alcuni utenti ritengono che la loro liaison sia nata esclusivamente per motivi pubblicitari, dunque si starebbero solamente mettendo in mostra, ma nei fatti non sarebbero una coppia. E ad aumentare i dubbi ci ha pensato l’ultimapubblicata da Can, che ritrae i due in compagnia di un...

