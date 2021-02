Campania zona arancione: quali negozi chiusi e quali aperti da domani (Di sabato 20 febbraio 2021) La Campania da domani, domenica 21 febbraio, torna in zona arancione. Una notizia inaspettata per molti. Essere classificati in fascia arancione vuole dire che tornano alcune restrizioni rispetto alla zona gialla. Ma quali sono i negozi aperti e quelli chiusi in zona arancione? Innanzitutto ricordiamo che in zona arancione è vietato uscire dai confini del comune L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 20 febbraio 2021) Lada, domenica 21 febbraio, torna in. Una notizia inaspettata per molti. Essere classificati in fasciavuole dire che tornano alcune restrizioni rispetto allagialla. Masono ie quelliin? Innanzitutto ricordiamo che inè vietato uscire dai confini del comune L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - fattoquotidiano : Campania, De Luca: “Inevitabile per noi zona arancione”. E attacca Zaia: “Basta con propaganda sgangherata su acqui… - fanpage : 'Che mazzata terribile' Sconcerto e frustrazione dopo l'annuncio della zona arancione. - fanpage : Oggi #20febbraio è la giornata dei camici bianchi in memoria dei 326 medici morti per fermare il virus - razorblack66 : RT @FmMosca: Oggi la Campania con 56 malati entra in zona ARANCIONE. #Borghi nel suo discorso alla Camera ha AMMONITO “basta con le privazi… -