Cambiare la missione in Afghanistan? Ecco come, secondo il gen. Bertolini (Di sabato 20 febbraio 2021) Non siamo mai stati abituati a grandi cambiamenti di passo nella politica estera americana. come tutti i grandi Paesi, almeno quelli che si considerano protagonisti e non comparse della storia, gli Stati Uniti hanno sempre proiettato un'idea di solidità, di stabilità all'estero, che non risente dei cambi al vertice della nazione. Così, democratici o repubblicani si sono da sempre scambiati il ruolo di tutori della primazia della Federazione a livello globale, senza timore di apparire arroganti nel privilegiare l'uso dello strumento militare in sistema col ricorso spregiudicato a sanzioni economiche, capaci di mettere al tappeto le economie più floride dei riottosi. Per questo, il motto "right or wrong my country", col quale si celebra il trionfo della ragion di Stato sulle bazzecole di partito e sulle camarille personali, ha da sempre trovato Oltreoceano la sua più ...

