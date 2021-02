Cambia il clima fra Cina e Usa? Kerry e la sfida Cop26 (Di sabato 20 febbraio 2021) America is back, ha detto Joe Biden appena insediatosi alla Casa Bianca. L’America è tornata ai tavoli internazionali e al timone delle democrazie occidentali lì dove Donald Trump aveva abbandonato la nave. A cominciare dal clima. Questo venerdì Biden ha annunciato il rientro ufficiale degli Stati Uniti negli Accordi di Parigi. Alla guida del dossier c’è John Kerry, ex Segretario di Stato, ora “Inviato speciale per il clima” all’interno del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Intervenuto alla Munich Security Conference, kermesse che questo venerdì ha ospitato leader mondiali come Biden, Emmanuel Macron, la cancelliera Angela Merkel, il premier Boris Johnson, il direttore dell’OMS Ghebreyesus, il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres e quello della NATO Jens Stoltenberg, Kerry ha detto che la questione ... Leggi su formiche (Di sabato 20 febbraio 2021) America is back, ha detto Joe Biden appena insediatosi alla Casa Bianca. L’America è tornata ai tavoli internazionali e al timone delle democrazie occidentali lì dove Donald Trump aveva abbandonato la nave. A cominciare dal. Questo venerdì Biden ha annunciato il rientro ufficiale degli Stati Uniti negli Accordi di Parigi. Alla guida del dossier c’è John, ex Segretario di Stato, ora “Inviato speciale per il” all’interno del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Intervenuto alla Munich Security Conference, kermesse che questo venerdì ha ospitato leader mondiali come Biden, Emmanuel Macron, la cancelliera Angela Merkel, il premier Boris Johnson, il direttore dell’OMS Ghebreyesus, il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres e quello della NATO Jens Stoltenberg,ha detto che la questione ...

