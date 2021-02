Calvario infinito per la Appendino Indagata pure per lo smog a Torino Coinvolti anche Fassino e il governatore Cirio Per i magistrati non hanno combattuto l’inquinamento

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 20 febbraio 2021) Che in fatto di ambiente ci sia ancora molto da fare e che la questione sia finita al centro della politica italiana, lo sappiamo bene. Ma che se ne stesse interessando la Procura diè una sorpresa che farà discutere in quanto ogni amministratore avrà il terrore di prendere qualsiasi decisione. Già perché in questo fascicolo sono indagate nove persone tra cui il presidente del Piemonte Alberto, il suo predecessore Sergio Chiamparino, la sindaca Chiarae l’ex primo cittadino Piero. Oltre a loro sonoalcuni assessori o ex assessori all’Ambiente. Agli indagati viene contestato il reato di inquinamento ambientale in quanto le amministrazioni non avrebbero tenuto “conto della vulnerabilità di gruppi sensibili della popolazione, come i bambini”. ...