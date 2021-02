Caldo in arrivo? Sì, occhio però al pericolo meteo in agguato (Di sabato 20 febbraio 2021) Prossima settimana all’insegna del Caldo anomalo. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, la terminologia “Caldo anomalo” è corretta ma volendo essere meno “estremi” possiamo parlare di una settimana all’insegna del clima primaverile. Quindi delle miti temperature. Avremo a che fare con l’Anticiclone africano, questo lo sappiamo, ma dobbiamo anche sapere il motivo che sospingerà aria così mite sulle nostre regioni e se per caso avete dato un’occhiata a qualche modello previsionale avrete notato lo sprofondamento di una depressione tra la Penisola Iberica e la Sardegna. Ecco, appunto, una depressione che dovrebbe andare in isolamento e quindi formare quella che viene chiamata “goccia fredda“. E’ una struttura barica pericolosissima, che potrebbe innescare severo maltempo tra le due Isole Maggiori. Qualche accenno in tal senso lo si ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Prossima settimana all’insegna delanomalo. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, la terminologia “anomalo” è corretta ma volendo essere meno “estremi” possiamo parlare di una settimana all’insegna del clima primaverile. Quindi delle miti temperature. Avremo a che fare con l’Anticiclone africano, questo lo sappiamo, ma dobbiamo anche sapere il motivo che sospingerà aria così mite sulle nostre regioni e se per caso avete dato un’occhiata a qualche modello previsionale avrete notato lo sprofondamento di una depressione tra la Penisola Iberica e la Sardegna. Ecco, appunto, una depressione che dovrebbe andare in isolamento e quindi formare quella che viene chiamata “goccia fredda“. E’ una struttura baricasissima, che potrebbe innescare severo maltempo tra le due Isole Maggiori. Qualche accenno in tal senso lo si ...

