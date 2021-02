Calcio italiano in lutto, addio al campione. La notizia choc dopo la battaglia contro il Covid (Di sabato 20 febbraio 2021) Lo sport e in particolare il Calcio sono in lutto. Una perdita gravissima ha sconvolto tutti gli amanti del pallone nella mattinata del 20 febbraio. La notizia che nessuno avrebbe voluto ascoltare si è purtroppo materializzata. Le condizioni dell’ex atleta erano già abbastanza gravi, ma si era sperato che il peggio fosse ormai stato messo alle spalle. Soltanto alcuni mesi fa, a causa di complicanze legate al coronavirus, i medici erano stati costretti ad amputargli le gambe per salvargli la vita. Questa drastica decisione dei dottori non si è però rivelata ugualmente risolutiva, visto che se n’è andato per sempre gettando parenti, amici e sportivi nello sconforto più assoluto. A confermare la notizia del suo decesso è stata la famiglia. Il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale ‘Niguarda’ di Milano. Fatale per lui ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Lo sport e in particolare ilsono in. Una perdita gravissima ha sconvolto tutti gli amanti del pallone nella mattinata del 20 febbraio. Lache nessuno avrebbe voluto ascoltare si è purtroppo materializzata. Le condizioni dell’ex atleta erano già abbastanza gravi, ma si era sperato che il peggio fosse ormai stato messo alle spalle. Soltanto alcuni mesi fa, a causa di complicanze legate al coronavirus, i medici erano stati costretti ad amputargli le gambe per salvargli la vita. Questa drastica decisione dei dottori non si è però rivelata ugualmente risolutiva, visto che se n’è andato per sempre gettando parenti, amici e sportivi nello sconforto più assoluto. A confermare ladel suo decesso è stata la famiglia. Il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale ‘Niguarda’ di Milano. Fatale per lui ...

pisto_gol : Fabrizio Ferrari, un collega che sa di calcio e dovrebbe essere considerato di più, per @MailSport ha sentito Arrig… - ZZiliani : Quindi, ricapitolando. Due bestemmie di #Buffon, chiare e nette come quelle di #Cristante e #Lazzari (squalificati)… - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Roberto #Baggio?? Il fuoriclasse azzurro compie 5?4? anni ?? 56 presenze e 27 gol ?? in… - DaniloBatresi : RT @DiMarzio: Calcio italiano in lutto: è morto Mauro #Bellugi - Juventina962 : Oh come mi dispiace...è un male per il calcio italiano. No non è vero non mi dispiace, attendo la loro fine da quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio italiano Lutto nel mondo del calcio: morto a 71 anni Mauro Bellugi Lutto nel mondo del calcio italiano. All'età di 71 anni è morto Mauro Bellugi , ex Nazionale. L'ex difensore di Buonconvento ha indossato in carriera le maglie dell' Inter , del Napoli , del Bologna e della Pistoiese , ...

Buonconvento e il calcio italiano piangono la scomparsa di Mauro Bellugi Il calcio italiano e Buonconvento piangono la scomparsa di Mauro Bellugi, ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e della Nazionale ed ex - allenatore della Pistoiese (con cui aveva concluso la carriera).

Il calcio italiano e la rivoluzione dei giovani Siracusa Post Lutto nel mondo del calcio: morto Mauro Bellugi Lutto nel mondo del calcio italiano. All’età di 71 anni è morto Mauro Bellugi, ex Nazionale. L’ex difensore di Buonconvento ha indossato in carriera le ...

Morto Mauro Bellugi: il cordoglio del mondo del calcio Mauro Bellugi non ce l'ha fatta: l'ex difensore di Inter, Napoli e Bologna è morto all'età di 71 anni. I messaggi di cordoglio del mondo del calcio ...

Lutto nel mondo del. All'età di 71 anni è morto Mauro Bellugi , ex Nazionale. L'ex difensore di Buonconvento ha indossato in carriera le maglie dell' Inter , del Napoli , del Bologna e della Pistoiese , ...Ile Buonconvento piangono la scomparsa di Mauro Bellugi, ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e della Nazionale ed ex - allenatore della Pistoiese (con cui aveva concluso la carriera).Lutto nel mondo del calcio italiano. All’età di 71 anni è morto Mauro Bellugi, ex Nazionale. L’ex difensore di Buonconvento ha indossato in carriera le ...Mauro Bellugi non ce l'ha fatta: l'ex difensore di Inter, Napoli e Bologna è morto all'età di 71 anni. I messaggi di cordoglio del mondo del calcio ...