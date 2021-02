Calcio | è morto Mauro Bellugi all’età di 71 anni | aveva subito l’amputazione delle gambe per il Covid

(Di sabato 20 febbraio 2021) Una bruttissima notizia ha colpito il mondo del: è, ex calciatore e difensore dell’Inter che nell’ultimo periododopo essere stato colpito dal-19.compiuto 71il 7 febbraio ed era stato ricoverato a novembre 2020 per problemi legati all’anemia mediterranea, subendo appuntocitata a seguito degli effetti negativi del Coronavirus. Sfortunatamente, le complicazioni dovute all’infezione sono state fatali all’ex giocatore. In carriera vestì le maglie di Inter, Bologna, Napoli, Pistoiese, oltre che quella della Nazionale in 32 circostanze e gli ...

