Calcio | Calderoli | ' Bellugi grande campione e grande uomo'

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Calderoli

Calciomercato.com

... minuto per minuto In una seduta che vale la pena raccontare come una puntata di "Tutto il...il grande ostruzionista Ma quella seduta è stata la punta dell'iceberg di un dicembre, come ...UltimeNapoli - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sugli assembramenti avvenuti fuori al San ... Ma a gettare altra benzina sul fuoco ci pensa il senatore Roberto, che di certo ...con il sorriso e un coraggio che posso paragonare solo a quello di Alex Zanardi. Un grande uomo ci ha lasciati”. Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.