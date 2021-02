Cagliari, non solo Semplici: Giulini tratta il ritorno di Capozucca (Di sabato 20 febbraio 2021) Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, avrebbe deciso di richiamare Stefano Capozucca per il ruolo di direttore sportivo: ecco le ultime Giorno decisivo in casa Cagliari: Tommaso Giulini ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco e chiamare sulla panchina dei sardi Leonardo Semplici. Incontro imminente per il tecnico. Ma non solo: come riporta Sky Sport, Giulini sarebbe pronto a riprendere in società anche Stefano Capozucca per il ruolo di direttore sportivo. Rivoluzione dunque dopo l’ultima sconfitta contro il Torino per il Cagliari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tommaso, presidente del, avrebbe deciso di richiamare Stefanoper il ruolo di direttore sportivo: ecco le ultime Giorno decisivo in casa: Tommasoha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco e chiamare sulla panchina dei sardi Leonardo. Incontro imminente per il tecnico. Ma non: come riporta Sky Sport,sarebbe pronto a riprendere in società anche Stefanoper il ruolo di direttore sportivo. Rivoluzione dunque dopo l’ultima sconfitta contro il Torino per il. Leggi su Calcionews24.com

