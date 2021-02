Cagliari, Di Francesco verso l’esonero: tutti i nomi per il sostituto (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Cagliari è sempre più indirizzato verso l’esonero di Di Francesco, un cambio di strategia dopo il rinnovo che è andato in scena solo qualche settimana fa. Nelle ultime partite il club sardo non ha dato segni di reazione ed il ko nello scontro diretto contro il Torino potrebbe costare la panchina all’allenatore ex Roma. Nella 23esima giornata del campionato è arrivata una sconfitta pesantissima in casa contro i granata, decisiva una rete nel finale del difensore Bremer. La classifica è preoccupante, il Cagliari occupa il terzultimo posto, i punti di distacco dalla salvezza sono già 5. La posizione di Di Francesco Foto di Alessio Marini / AnsaEusebio Di Francesco è sempre più a rischio esonero. In campionato il Cagliari non vince da novembre, i ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilè sempre più indirizzatodi Di, un cambio di strategia dopo il rinnovo che è andato in scena solo qualche settimana fa. Nelle ultime partite il club sardo non ha dato segni di reazione ed il ko nello scontro diretto contro il Torino potrebbe costare la panchina all’allenatore ex Roma. Nella 23esima giornata del campionato è arrivata una sconfitta pesantissima in casa contro i granata, decisiva una rete nel finale del difensore Bremer. La classifica è preoccupante, iloccupa il terzultimo posto, i punti di distacco dalla salvezza sono già 5. La posizione di DiFoto di Alessio Marini / AnsaEusebio Diè sempre più a rischio esonero. In campionato ilnon vince da novembre, i ...

